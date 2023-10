Die Frage, ob das Rathaus saniert oder neu gebaut werden soll, hat die Gemeinde Hergensweiler viele Jahre beschäftigt. Vor einem Jahr fasste der Gemeinderat mit 7:4 Stimmen den Beschluss neu zu bauen. Der Architektenentwurf fand große Zustimmung bei den Räten. Warum der Architekt dennoch neu planen muss und wieso der Neubau vorläufig wieder gestoppt wurde.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte der beauftragte Architekt Christian Auerbach aus Sigmarszell den überarbeiteten Entwurf für das Rathaus vor. Richtig schön wird das Rathaus werden, da waren sich die Räte einig. Es wird sich im Baustil und mit einer Schindelfassade sowie Fensterläden rein optisch nicht allzu sehr vom bisherigen Rathaus unterscheiden, seinen Charakter als prägendes Gebäude in der Dorfmitte also behalten, wie es der vorherrschende Wunsch war.

Allein über die Aufteilung der Räumlichkeiten entstand eine angeregte Diskussion, denn um den Einbau eines Aufzugs zu vermeiden, sind entgegen einer früheren Planung im neuen Entwurf nur noch zwei geräumige und für Familien geeignete Wohnungen angedacht. Der Gesetzgeber erlaubt in Gebäuden mit Mischfunktion maximal zwei Wohnungen, wenn kein Aufzug vorhanden ist.

Muss das neue Rathaus durchgängig barrierefrei sein?

Die Verwaltung, die barrierefrei sein muss, ist sowieso barrierefrei im Erdgeschoss untergebracht. Weil durch den vorgegebenen Grundriss in den beiden Obergeschossen bei nur zwei Wohnungen aber viel Platz für beispielsweise Lagerflächen bliebe, diskutierten die Räte darüber, ob das Platzverschwendung wäre. Bernhard Merkel sprach sich dafür aus, den Raum besser zu nutzen, einen Aufzug, der laut Auerbach rund 45.000 Euro kosten würde einzubauen, das Gebäude somit barrierefrei zu machen und im ersten Obergeschoss eine kleinere, dritte Wohnung einzuplanen.

Die Visualisierung von Architekt Christian Auerbach zeigt, dass das neue Rathaus zwar modern sein wird, sich aber in Baustil und Charakter am alten Rathaus orientiert. (Foto: Auerbach )

Für das Dachgeschoss schlug er vor, das Schlafzimmer der geplanten Wohnung zu vergrößern und auf 40 bis 50 Quadratmetern dem Heimatverein die dringend benötigte Räumlichkeit zur Verfügung zu stellen. Alfred Biesenberger merkte an, dass das Gebäude mit einem Aufzug auch wieder eine Option für eine Arztpraxis bieten würde.

Für Lagerräume ist das zu teuer und Wohnungen werden dringend benötigt. Frank Wawrzyniak

Martin Heimpel sagte, er empfinde es sogar als Muss, dass die Gemeinde ihr neues Rathaus durchgängig barrierefrei baut. Frank Wawrzyniak stimmte seinen Vorrednern zu: „Wenn wir schon 2,7 Millionen Euro verbauen, sollten wir so viele Wohnungen wie möglich bauen ‐ für Lagerräume ist das zu teuer und Wohnungen werden dringend benötigt.“

Auerbach wird also eine weitere Wohnung und einen Aufzug einplanen. Am Ende lobte Sibylle Englmann: „Das ist ein sehr guter Entwurf, mit dem auch ich, als ursprüngliche Verfechterin der Sanierung leben kann.“

Kita und Rathaus ‐ zu viel auf einmal?

Doch dann folgte ein Antrag von Gemeinderat Michael Bihler, den Neubau zu verschieben. „Ich habe Zweifel, ob wir uns nicht übernehmen. Wir wissen noch nicht, wo wir finanziell mit dem Bau der Kindertagesstätte landen. Wir sollten den Neubau des Rathauses aufschieben.“ Er sei dafür, die Baugenehmigung zu beantragen, dann könne man jederzeit beginnen, wenn die Finanzen geklärt sind. „Kindertagesstätte, Straßensanierungen, Energiekonzepte, höhere Personalausgaben, eine veränderte Zinslage. Ich finde, das ist zu viel auf einmal.“ Bernhard Merkel wollte den Beschluss erst fassen, wenn es klare Zahlen gebe ‐ so sei es ja eine reine Bauchentscheidung.

Frank Wawrzyniak, er ist zudem Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, gab Michael Bihler Recht und ergänzte: „Wir wissen auch noch nicht, was die Unterbringung der Kinder während der Bauphase kostet.“ Er hatte Bihlers Antrag auf Verschiebung des Rathausneubaus bereits im Vorfeld vehement unterstützt und die anderen Gemeinderäte mit Zusatzinformationen zu momentan möglichen Krediten, Konditionen, Zuschussmöglichkeiten (KfW) und Fördervoraussetzungen informiert.

„Vernunftentscheidung und keine Bauchentscheidung“

Zur Frage nach klaren Zahlen sagte er, es seien zu viele Dinge, die finanziell nicht seriös geplant werden können. Und das werde sich auch in den nächsten Wochen nicht ändern. Die Kita allerdings sei ein Jahrhundertprojekt für die Gemeinde und es sei wichtig, dass da nicht abgespeckt werden müsse. „Wir müssen erst sehen, ob die veranschlagten 7,5 Millionen Euro reichen. Wir können jetzt nicht mit dem Rathausbau beginnen und am Ende haben wir nicht mehr genug Geld für den Kitabau.“

Er sei ganz bei Michael Bihler: „Wir können nicht beide Projekte gleichzeitig stemmen, ohne zu wissen, was mit der Kita wirklich auf uns zukommt.“ Sibylle Englmann sah das auch so: „Jetzt zu bremsen, ist eine Vernunftentscheidung und keine Bauchentscheidung. Erst bauen wir die Kita, dann sehen wir weiter.“

Bürgermeister Wolfgang Strohmaier änderte den Beschlussvorschlag. Demnach soll für das Rathaus zwar im fortlaufenden Prozess die Planung und Erteilung der Baugenehmigung durchgeführt, die Ausführung jedoch auf unbestimmte Zeit gestoppt werden. Erst nach erneuter Prüfung unter anderem der Finanzen soll über die Ausführung des Baues neu abgestimmt werden. Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst.