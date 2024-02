Pläne und Modelle: In der Leiblachhalle tagt am Freitag das Preisgericht des Planungswettbewerbs für die neue Kindertagesstätte in Hergensweiler – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Redaktion darf während einer Pause der Preisrichterinnen und Preisrichter einen Blick in die Halle werfen.

(Foto: Susi Donner )