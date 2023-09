In der Nacht von Dienstag, 19., auf Mittwoch, 20. September, wurde von bislang unbekannten Tätern versucht, in ein Vereinsheim in Heimenkirch einzubrechen. An mehreren Türen versuchten die Täter, gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Laut Polizei entstand so ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zum Pech der Täter konnten sowohl DNA-Spuren als auch Fußabdruckspuren gesichert werden. Ein Abgleich dieser steht noch aus.

Es ist nicht der erste Vereinsheim-Einbruch im September. Bereits Mitte des Monats verschafften sich Unbekannte durch ein gekipptes Fenster Zugang in das Vereinsheim des SV Nonnenhorn am Nonnenhorner Sportplatz. In diesem Fall wurden zwar die Räume durchwühlt, jedoch nichts gestohlen.

In der Nacht auf Dienstag, 19. September, geschah dann ein zweiter Einbruch ‐ ebenfalls in das Vereinsheim in Nonnenhorn. Dieses Mal wurde ein Fernseher entwendet.

Die Lindenberger Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 08381 / 920 10 bei der Polizei zu melden.