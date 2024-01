Heimenkirch

Heimenkirch lädt zum achten Kurzfilmfestival ein

Heimenkirch / Lesedauer: 1 min

Am kommenden Wochenende verwandelt sich die alte Turnhalle von Heimenkirch in ein Kino der besonderen Art: Das 8. Allgäuer Filmfeschdival präsentiert eine Auswahl an spannenden, lustigen und berührenden Kurzfilmen aus verschiedenen Genres, wie die Veranstalter mitteilen.