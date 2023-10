Heimatpfleger im Gestratzer Heimathaus

Gebhard Baur, der Vorsitzende des Heimatvereins Gestratz, freute sich die Ortsheimatpfleger des Landkreises Lindau im Heimathaus begrüßen zu dürfen. Bei der Führung erklärte er fachkundig die Restaurierungsarbeiten im denkmalgeschützten Heimathaus. 2003 erwarb die Gemeinde das Haus von der Familie Fink. Der Heimatverein renovierte mit vielen Helfern in 6.344 freiwilligen Arbeitsstunden und fachgerechter Unterstützung durch das Denkmalamt diese alte Schmiede. Gebhard Baur war der unermüdliche Motor der Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen wie es im Büchlein über das Heimathaus zu lesen ist.

Im Rahmen der Baudokumentation stellte sich heraus, dass das im Kern noch erhaltene Bauholz im Winter 1750/51 gefällt wurde. Große Überraschung brachte 2005 die Abnahme der alten Verschindelung, als darunter ein wertvolles Fachwerk mit der Jahreszahl 1755 zum Vorschein kam. Dieses Fachwerk im nordöstlichen Giebel ist heute eine Zierde des Heimathauses.

Neu hinzugekommen ist ein Stadel, den die Gemeinde hinter dem Heimathaus erwerben konnte. Einen Teil des Stadels bekam der Heimatverein zur Nutzung, den die Mitglieder in zahlreichen freiwilligen Arbeitsstunden ausgebaut haben.

Wolfgang Sutter, Vorsitzender des Heimattages Lindau lobte den Einsatz des Heimatvereines anerkennend und stellte einen kleinen Zuschuss für den Stadelausbau in Aussicht.

Das Treffen der Heimatpfleger wurde in Gestratz im ehemaligen Kaplaneihaus fortgesetzt. Gebhard Baur erwarb 2013 das zum denkmalgeschützten Dorfensemble gehörende 1796 erbaute „Benefiziatenhaus“.

In fünfjähriger Arbeit restaurierte er mit seiner Frau das historischen Haus und schuf darin das „Denkmal an Café“ geschaffen.

Der Heimattag für den Landkreis Lindau zeichnet die Besitzer mit einer Urkunde für die vorbildliche Renovierung und Restaurierung aus und bringt damit die besondere Anerkennung zum Ausdruck.

Wolfgang Sutter, erinnerte an die Merkt’schen Tafeln und Gedenksteine, die der Heimattag in Form eines kleinen Büchleins für den Landkreis Lindau zusammenfassen will. Hierzu sollen von den Objekten drei Bilder mit Text, Lage und Umfeld und den GPS-Daten erfasst werden. Die Betreuung der Merkt-Tafeln und Gedenksteine im Landkreis Lindau haben seit Anfang Januar die Ortsheimatpfleger in ihren Gemeinden von Siegfried Endres vom Allgäuer Burgenverein übernommen.