Hauptversammlung beim Auto-Sport-Club Scuderia

Vorsitzender Ernst Laufer hieß in der Hauptversammlung unter den 24 anwesenden Clubmitgliedern auch den Ehrenvorsitzenden Manfred Biesinger sowie fünf Ehrenmitglieder willkommen. Er dankte den Mitgliedern für Ihren Einsatz, ohne den es nicht möglich gewesen wäre, die Oldtimerrallye zu veranstalten. Besonderes Lob erhielten Martin Zell fürs Erstellen der Strecke und des Roadbooks, sowie Markus Gapp und Jochen Sutterlitte für Organisation und Helfereinteilung. Außerdem Ali Lang, der die Zeitprüfungen und Durchfahrtkontrollen in die Auswertung einpflegte. Die Oldtimerrallye „Lindau-Klassik“ erhielt von den Teilnehmern viel Lob und ist inzwischen das Fundament der Scuderia Lindau. Nach dem Tod des überaus beliebten 2. Vorsitzenden Norbert Gapp, der dieses Amt 21 Jahre ausübte, klafft immer noch eine große Lücke im Vorstandsgremium. Nach dem Bericht von erstem Vorsitzenden Laufer konnte Schatzmeister Roland Grübel in seinem Kassenbericht auf ordentliche finanzielle Verhältnisse verweisen, was von den beiden Kassenprüfern Martin Zell und Wolfgang Ströhm bestätigt wurde. Hernach ließ Sportleiter Markus Gapp die durchgeführte Rallye nochmals kurz Revue passieren. Bei den Neuwahlen gab es einige Änderungen: Die anwesenden Mitglieder bestätigten Ernst Laufer als ersten Vorsitzenden, ihm zur Seite gestellt wurde erneut Karl-Heinz Schlachter. Für die Finanzen ist neu Karola Lang verantwortlich. Roland Grübel, der dieses Amt 50 Jahre ausgeübt hat, ließ sich nicht mehr aufstellen, freilich erhielt er für die langjährige Tätigkeit eine besondere Ehrung. Ali Lang übernahm das Amt des Schriftführers von seiner Ehefrau Karola. Markus Gapp fungiert wie bisher als Sportleiter. Ralf Stark und Wolfgang Ströhm wurden als Kassenprüfer für 2024 gewählt. Zu den bisherigen Beisitzern Nils Butz, Marcel Gapp und Jochen Sutterlitte kam neu Martin Zell hinzu.

Die Clubmeisterschaft 2023 brachte folgendes Ergebnis: Clubmeister ist Marcel Gapp aus Hergensweiler auf BMW M3, er fährt überwiegend Bergrennen. Vizemeister ist Nils Butz, Hergensweiler, er fährt ebenfalls Bergrennen auf BMW M3. 3. Ralf Stark, Amtzell, Skoda Fabia RS, Slaloms. 4. Jürgen Hornung, Weißensberg, Opel Kadett, Oldtimerrallies. 5. Martin Spiegel, Lindau, Oldtimerrallye auf Porsche 356. 6. Lothar Loos, Lindau, fährt auf Peugeot 206 Slaloms.