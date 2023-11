Haug am Brückele auf den Spuren der Textilherstellung

Eine Gruppe „Jung und Alt“ des gleichnamigen historischen Bauernhofes in Reutin machte sich auf den Weg nach Augsburg, um im Textilmuseum TIM die Geschichte der Webkunst zu erfahren. Schon im Zug erzählte Hans Geiger als ehemaliger „Dornieraner“ von seinen Erlebnissen als junger Weber und von seinen Auslandseinsätzen als Vertriebsleiter für Dornier Webmaschinen in den USA. Im Museum konnte man bei einer digitalen Maschinenführung die ausgestellten historischen Webmaschinen aus zwei Jahrhunderten in Betrieb sehen. Eindrücklich erklärte ein alter Weber nicht nur die Fortschritte in der Technik, sondern auch die jeweiligen Arbeitsbedingungen der Fabrikarbeiter. Mit großem Interesse erkundeten die Gartenkinder eine Ausstellung über verschiedene Faserpflanzen, von denen der Flachs auch im Bauernhofgarten kultiviert wird. Bei den Färbepflanzen entdeckten sie die Bedeutung von Krapp, dessen Rottöne in früheren Zeiten nur der herrschaftlichen Kleidung vorbehalten war. Beim diesjährigen Färbefest kam, neben Indigo, genau diese Wurzel aus dem Garten zum Einsatz. Für alle Teilnehmer des Ausflugs, von 5 bis 85 Jahren, bot dieses moderne und interaktive Museum ein spannendes Programm.

