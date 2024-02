Junges Trio sprengt Zigarettenautomat

In der Nacht auf Sonntag hat ein Trio aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Pyrotechnik einen Zigarettenautomaten in Hard gesprengt. In der Folge versuchten der 16-, 17- und 20-Jährige den beschädigten Automaten mittels Körperkraft aufzubrechen. Da die Tatverdächtigen von Passanten gestört wurden, verließen sie eilig den Tatort. Im Zuge der Sofortfahndung konnten die drei Beschuldigten von der Sicherheitswache Hard und der Polizeiinspektion im Nahbereich festgenommen werden.

Dem Trio konnten laut Polizeibericht zusätzlich zwei Müllkübel-Sprengungen am Vorabend in Hard nachgewiesen werden. Am Zigarettenautomaten und den Müllkübeln entstand erheblicher Sachschaden. Diebesgut haben sie keines erbeutet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch wird Anzeige auf freiem Fuß erstattet. Zusätzlich haben die Beschuldigten mit Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz zu rechnen. Verletzt wurde niemand.