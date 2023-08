Großes Kegelturnier in Hard

Der Meckatzer–Cup des Sportkegelclubs Gerbertshaus–Kehlen hatte ein hohes Ansehen. Von 1998 an gab es das große Einzelturnier insgesamt 19–mal, letztmals im Jahr 2016. Nun wird der Meckatzer–Cup nicht wieder neu ins Leben gerufen, doch die damalige Organisatorin Caroline Torremante aus Neukirch hat zusammen mit ihrem jetzigen Verein SKC–EHG Dornbirn ein anderes Turnier geplant. Auf der Acht–Bahn–Anlage im österreichischen Hard kämpfen vom Mittwoch, 23. August, bis Samstag, 26. August, 52 Vierer–Mannschaften und 208 Kegler um die besten Plätze in den verschiedenen Wertungen. Jedes teilnehmende Team muss 40 Euro Startgebühr bezahlen. Gespielt werden 120–Wurf bei den Damen und Herren.

Ihre Teilnahme zugesagt haben viele deutsche Mannschaften wie der EKC Lonsee, der SKC Unterharmersbach, der SKC Vilsingen, der KV Mietingen oder die TG Biberach. Es kommen aber auch mehrere Vereine aus der Region. Unter anderem werden die Sportfreunde Friedrichshafen aus der 2. Bundesliga Süd erwartet. Die Häfler sind am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr im Einsatz und treffen da auf zwei Mannschaften der SKC–EHG Dornbirn — beim Gegner spielt Torremante mit. Weiter am Start ist am Donnerstag auch die Hobbymannschaft des ESV Lindau, die um 21 Uhr auf den Bahnen spielt. Darüber hinaus ist auch der SKC Berg mit dabei. Die erste Mannschaft der Oberschwaben duelliert sich am Samstag von 16 bis 18 Uhr mit dem SKC Vilsingen 4. Von 18 bis 20 Uhr misst sich Berg 2 mit der TSG Bad Wurzach. Das Turnier wird auf YouTube gestreamt.

Auch Hobbyteams sind am Start

Wesentlich größer ist die Anzahl der Sportmannschaften, hier gibt es eine Mannschafts– und eine Einzelwertung. Gemischte Teams werden bei den Herren mitgewertet. Bei den Hobbymannschaften gibt es eine Wertung (gemischt) sowie eine Hobbyeinzelwertung Damen/Herren getrennt.

Torremante, die selbst für die SG SKC–EHG Dornbirn/ATSV Hard in der Damen–Superliga kegelt, blickt schon aufgeregt auf das Turnier. „Die Freude ist schon groß“, freut sich die 45–Jährige insbesondere auf den Besuch der deutschen Teams. Ein wenig Rahmenprogramm rund um das Turnier herum ist auch geboten. „Es gibt ein Glücksrad mit Riesentombola und Kaffee und Kuchen“, sagt Torremante. Nach allen Spielen am Samstag markiert die Siegerehrung den Abschluss des großen Kegelturniers, danach lassen alle den Abend mit „Musik und Tanz“ ausklingen.

Keine einmalige Sache

Die erste Auflage des Turniers ist anlässlich des 35–jährigen Dornbirner Jubiläums entstanden. Zudem sind die Dornbirner zur Saison 2023/2024 eine Spielgemeinschaft mit dem ATSV Hard eingegangen. „Jubiläum und Umzug, da haben wir gesagt, dass wir etwas machen müssen“, so Torremante. Für sie ist aber jetzt schon klar: „Das Turnier soll jedes Jahr wiederkommen.“

Gerne möchten die Gastgeber mit ihren sechs Teams eine möglichst gute Rolle spielen. Das hat aber keine Priorität, die Mannschaften der Dornbirner sind komplett gemischt. Ansonsten würden die Dornbirner sicherlich zu den Favoritinnen zählen. In der Vorsaison haben Torremante & Co. als Aufsteiger frühzeitig den Klassenerhalt in der Superliga, der höchsten österreichischen Spielklasse, erreicht und am Ende auf Platz sieben abgeschlossen. Zudem haben die Dornbirner Keglerinnen den Vorarlberger Mannschaftscup gewonnen, im österreichischen Mannschaftscup reichte es dann nur zu Rang fünf. Jetzt ist der SKC–EHG Dornbirn aus Wolfurt weggezogen und hat sich mit dem ATSV Hard zusammengeschlossen. „Es gibt nur drei Acht–Bahn–Anlagen in ganz Österreich. Da sind wir stolz darauf“, freut sich Torremante auf die Spiele in Hard. Ein besserer Platz als in der Vorsaison ist drin. Das Jubiläums– und Einstandsturnier in den kommenden Tagen nimmt Dornbirn als gute sportliche Vorbereitung.