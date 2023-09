Zu einer starken Rauchentwicklung kam es am frühen Sonntagmorgen, 24. September, in einem Wohnhaus in Hard. Gegen 2.35 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass Rauch aus einer Wohnung kommen würde. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Rauch aus einer Wohnung im ersten Stock kam.

Eine Atemschutztruppe der Feuerwehr Hard verschaffte sich daher Zugang zu der Wohnung. Im Schlafzimmer konnte eine schlafender Mann angetroffen werden. Er wurde geweckt und von den Kräften der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Ursache der starken Rauchentwicklung war ein in Brand geratener Gegenstand auf mehreren eingeschalteten Herdplatten. Die Wohnung ist aufgrund der starken Rußverschmutzung vermutlich vorübergehend unbewohnbar. Andere Wohnungen des Hauses waren nicht betroffen. Der betreffende Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.