Enges Kopf-an-Kopf-Rennen endet mit Punkteteilung

Das bis zum Schluss hart umkämpfte 101. Ländle-Derby zwischen ALPLA HC Hard und Bregenz Handball am Samstag endete mit einem 29:29 (13:15)-Unentschieden und einer Punkteteilung in der neunten Runde des HLA Meisterliga Grunddurchgangs. Tempo, Kampf und ganz viel Emotionen waren in der bis auf den letzten Platz gefüllten Sporthalle am See zu erleben.

In der ersten Halbzeit erarbeitete sich Bregenz Handball einen 15:13-Vorsprung. Nach der Pause erwischten die Gastgeber den besseren Start und übernahmen die Führung. Die Partie blieb bis zum Ende spannend und nach der Punkteteilung im 100. Ländle-Derby brachte auch die 101. Ausgabe keinen Sieger hervor. „Vielen Dank an alle Fans, die da waren ‐ ob Hard oder Bregenz, ganz egal ‐ und für so eine super Stimmung gesorgt haben. Das ist immer ein Handballfest!“, sagte Sebastian Burger von Bregenz Handball.

Kurze Pause für Bregenz

Für Bregenz geht es am Dienstag mit dem Heimspiel gegen Schwaz Handball (18.30 Uhr) weiter. Hard gastiert am Samstag bei den Fivers Margareten (20.20 Uhr).