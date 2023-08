Aufstrebende Kegeltalente zeigen ihr Können

Das erstmals ausgetragene Kegelturnier in Hard ist komplett nach Wunsch verlaufen. „Bis auf ein paar Bahndefekte war es einfach genial“, freut sich Caroline Torremante. Die 45–jährige Erzieherin aus Neukirch hat die Organisation in die Hand genommen. Sie selbst spielt beim SKC–EHG Dornbirn in der Damen–Superliga in Österreich. Anlässlich der neuen Spielgemeinschaft mit dem ATSV Hard sowie des 35–jährigen Jubiläums rief der Vorarlberger Verein das Turnier ins Leben. Von Mittwoch bis Samstag haben sich 51 Teams auf der Acht–Bahn–Anlage versucht.

Vor allem zwei Nachwuchstalente haben groß aufgespielt. Fabian Zimmermann vom Zweitligisten SKC Unterharmersbach gewann das Turnier in Hard mit 621 Kegel. Das war mehr oder weniger erwartbar: Zimmermann krönte sich im Mai dieses Jahres in Kroatien zum U18–Weltmeister. Mal Weltmeister zu werden, ist auch eines der Ziele von Jonas Willer. In Österreich platzierte sich der junge Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen in der Liste der Herren mit 594 Kegel auf Rang drei. Zweiter wurde Axel Schondelmaier von Unterharmersbach. Er befindet sich im Aufbau, ließ sich aber laut Torremante von den Anfeuerungen mitreißen und spielte am Ende 604 Kegel. „Wir hatten zwei 600er, eine bessere Werbung hätte es nicht geben können“, sagt Torremante.

Unterharmersbach entschied auch die Mannschaftswertung bei den Herren für sich (2386 Kegel). Der EKC Lonsee (2232 Kegel) folgte dahinter. Die SF Friedrichshafen, die am 16. September mit einem Heimspiel gegen Rot–Weiß Sandhausen in die neue Saison in der 2. Bundesliga Süd starten, belegten mit 2207 Kegel den dritten Rang von 32 Teams.

Bad Wurzacherin gewinnt Damenwertung

Für eine positive Überraschung sorgte Susanne Tetzner vom Hobbyteam des ESV Lindau. Ihr gelangen 576 Kegel, damit war sie die beste Spielerin bei diesem Turnier — bei den Damen genügten Julia Nachbaur von der TSG Bad Wurzach 562 Kegel zum Sieg. Torremante schaffte es mit 526 Kegel auf Platz acht.

Tetzner spielt mit dem Gedanken, sich Dornbirn anzuschließen. Trotz ihrer Leistung reichte es für den ESV Lindau aber nur zu Platz zwei hinter dem ATSV Hard. Die beste Damenmannschaft stellte Bad Wurzach (2100 Kegel). Gastgeber Dornbirn mischte seine Teams durch und hatte in dieser Zusammensetzung nichts mit den Top–Plätzen zu tun.

Wiedersehen macht Freude

Die weiteste Anreise mit rund 400 Kilometern hatte Torremantes Ex–Verein TuS Gerolsheim. Das Wiedersehen machte ihr besondere Freude — der Gegenbesuch folgt schon am Wochenende. Und da das Turnier „allen gefallen“ hat und die Lust auf eine Wiederholung geäußert wurde, soll es im nächsten Jahr definitiv die zweite Auflage geben.