Alpla HC Hard präsentiert neuen Geschäftsführer

Der designierte Geschäftsführer des Alpla HC Hard Heimo Lindner übernimmt mit Saison 2024/2025 die geschäftsführenden Agenden des österreichischen Handball-Erstligisten und folgt auf Markus Köberle, der nach siebeneinhalb Jahren beim Verein mit Ablauf der aktuellen Saison seine Tätigkeiten als Geschäftsführer und Vorstandsmitglied niederlegt.

„Es ist mir eine große Ehre, die Position des Geschäftsführers beim Alpla HC Hard zu übernehmen“, sagt Lindner. „Besonders am Herzen liegt mir die Förderung des Nachwuchses, die Kontaktpflege zu unseren Fans, Partnern und Sponsoren und eine ehrliche und kooperative Kommunikationskultur aller handelnden Personen im Verein.“

Gebürtiger Kärntner

Geboren und aufgewachsen in Kärnten, schloss Lindner zunächst eine Lehre als Großhandelskaufmann ab, bevor er mit 18 Jahren in der Zeit von 1996 bis 2011 als Eishockeyprofi im In- und Ausland erfolgreich im Einsatz war.

Nach Beendigung seiner langjährigen Profikarriere blieb der Familienvater von Zwillingen seiner sportlichen Leidenschaft Eishockey verbunden und engagierte sich fortan als Trainer (EHC Hard), Trainer und Sportvorstand (SC Hohenems) und später als General Manager VEU Feldkirch.