Alpla HC Hard möchte ins Final Four

Die Mission Titelverteidigung geht weiter. Alpla HC Hard trifft im ÖHB-Cup-Viertelfinale am Freitag in der Sporthalle am See auf den Ligakonkurrenten SC Ferlach. Der Anpfiff des K.o.-Duells um den Einzug ins Final Four des österreichischen Handballpokals erfolgt um 19 Uhr und wird auf Handball Austria Live gestreamt.

Nach drei Auswärtsspielen in Folge - Runde 1 gegen den UHC Absam, Runde 2 gegen Handball Tirol, Achtelfinale gegen den HC Linz - ist im ÖHB-Cup-Viertelfinale erstmals Heimspielzeit in der Sporthalle am See angesagt. Die am 20. Februar erfolgte Auslosung der Viertelfinalpaarungen beschert den Roten Teufeln ein erneutes Aufeinandertreffen mit Ferlach. Nur drei Wochen nach der letzten Begegnung stehen sich Hard und Ferlach wieder gegenüber und dabei haben die Roten Teufel noch eine Rechnung mit den Kärntnern offen: Die Roten Teufel wollen sich für die Auswärtsniederlage in der Rückrunde des HLA Meisterliga Grunddurchganges revanchieren.

Unterdessen hat der Verein den Abgang eines langjährigen Akteurs und wertvollen Führungsspielers verkündet. Nach knapp drei Jahrzehnten beim Alpla HC Hard, davon 16 Jahre in der ersten Mannschaft, beendet Luca Raschle mit Ablauf der Saison 2023/2024 seine aktive Handballkarriere auf einen eigenen Wunsch. „Es ist definitiv keine Entscheidung gegen den Handball, sondern eine Entscheidung für die Familie“, sagt der 33-Jährige Linksaußen. Er arbeitet noch nebenher, künftig möchte er seiner Frau und seinen drei Kindern mehr Zeit widmen. Mit Hard gewann er insgesamt 15 Titel.