Alpla HC Hard kürt sich zum Supercupsieger

Die Roten Teufel des Alpla HC Hard haben sich am Sonntag zum sechsten Mal den Handball–Supercup in Österreich geholt. „Damit ist das halbe Dutzend voll!“, jubelt der Erstligist in seiner Mitteilung. In einem packenden, intensiven und bis zur letzten Sekunde heiß umkämpften Duell auswärts in der SNMS Linz Kleinmünchen gegen den HC Linz gewannen die Harder Handballer mit 26:25 (15:14).

„Das war heute von Anfang bis Ende eine schwierige und enge Partie. Obwohl wir viel in Unterzahl waren, hat das meine Mannschaft super gemacht und wirklich gut gemeistert. Wir haben gewonnen, uns den Titel geholt und das ist sehr gut“, wird Hards Trainer Hannes Jón Jónsson in der Vereinsmitteilung zitiert. „Das war heute das erste wichtige Pflichtspiel für beide Teams, da passieren Fehler und die Abstimmung ist noch nicht immer ganz auf dem Punkt, dann geht es über den Kampf und das haben wir heute gezeigt. Wir haben uns viel vorgenommen und wollten uns den Titel unbedingt holen. Ich bin überglücklich, dass uns das heute gelungen ist“, meinte Nico Schnabl von den Roten Teufel. Mit acht Treffern war Schnabl zusammen mit dem Linzer Mislav Grgic der beste Torschütze der Begegnung.

Saisonauftakt in Graz

Für den entscheidenden Treffer zum 26:25 zeigte sich Ivan Horvat in der letzten Spielminute verantwortlich. Lucijan Fizuleto besiegelte zur Freude der mitgereisten Fans im Harder Fanblock mit einem vergebenen Siebenmeter 36 Sekunden vor Schluss den Supercupsieg des Alpla HC Hard. Kommenden Samstag um 19 Uhr gastieren die Roten Teufel vom Bodensee am ersten Spieltag der HLA Meisterliga im Raiffeisen Sportpark Graz bei der HSG Holding Graz.