Alpla HC Hard hat bei seiner Heimpremiere wenig Mühe

Die Roten Teufel des Alpla HC Hard sind auch in der zweiten Runde der HLA Meisterliga als Sieger vom Feld gegangen. Im ersten Heimspiel der Saison hatte der österreichische Supercupsieger wenig Mühe mit dem Aufsteiger UHC Hollabrunn. Bereits zur Halbzeit führen Luca Raschle & Co. mit acht Toren (14:6), am Ende hieß es am Freitagabend 32:17 für die Harder Handballer.

„Wir waren von Anfang an sehr konzentriert und haben von der ersten Minute weg gezeigt, dass für Hollabrunn heute nichts zu holen ist. Bereits nach fünfzehn Minuten führen wir mit vier Toren, bauen das kontinuierlich aus und das nagt dann auch irgendwann an der Psyche“, wird Hards Torwart Constantin Möstl im Vereinsbericht zitiert. „Wir haben einfach nichts mehr anbrennen lassen und ein echt gutes Spiel gezeigt von jedem einzelnen von uns. So kann’s weiter gehen!“ Co–Kapitän Luca Raschle, mit sechs Toren bester Torschütze des Abends, gönnte das Erfolgserlebnis insbesondere den Talenten. „Es freut mich unglaublich für die jungen Spieler, dass auch sie einige Spielanteile bekommen haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie man selber jung war. Dass mit Jakob Achilles, Robin Lürzer und Matthias Schmid gleich drei ihre ersten HLA Meisterliga Tore erzielt haben, ist natürlich sensationell!“

Hard würde seinen Erfolgslauf sicher gerne weiter fortsetzen. Als Nächstes steht das Auswärtsspiel beim HC Linz (Samstag, 19 Uhr) auf dem Programm.

Bregenz Handball empfängt zweimal den estnischen Verein Mistra

Schlechter lief es in der zweiten Runde für Bregenz Handball. Die Vorarlberger verloren auswärts gegen den UHK Krems. Bei einem Stand von 15:15 ging es in die Halbzeitpause, und es blieb auch bis zum Schluss spannend. Schlussendlich setzten sich die Hausherren aber mit 28:26 durch.

„Die Fehler, die wir gemacht haben, wollen wir nicht wiederholen. Wir haben alle gesehen, dass es Raum für Verbesserungen gibt“, sagte Trainer Marko Tanasković, der aber überzeugt ist: „Es ist erst der Anfang und die Saison ist lang. Wir werden uns mit der Zeit immer weiter steigern.“ Nun gilt die Konzentration voll und ganz den Spielen im Europapokal. „Auch da brauchen wir Unterstützung“, so Tanasković. „Ich hoffe, wir sehen uns in Bregenz.“ Die Heimspiele im EHF European Cup gegen den estnischen Verein Mistra finden am Samstag, 16. September, 18.30 Uhr, und Sonntag, 17. September, 16 Uhr statt.