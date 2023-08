Halbzeit des Ferienprogramms im grünen Klassenzimmer

Die Hälfte der Sommerferien ist nun vorbei und somit auch die Hälfte des Ferienprogramms im grünen Klassenzimmer. Von wilden Aktionen mit Piraten, Robin Hood, Schmugglern und Vagabunden bis zu ruhigeren Angeboten wie Sommerkochen und dem Künstlertreff war für alle Kids, ihr Temperament, ihre Neigungen und Interessen etwas dabei. Gerade beim Künstlertreff konnten die Kinder ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Um das Gruppengefühl zu stärken, bastelte jedes Kind eine Blütenkrone um damit in der Gruppe durch das weitläufige Gelände zu ziehen und Schätze zum kreativen Wirken zu sammeln. Mit Erde, Gras, Beeren und weiteren Naturmaterialien wurde gemalt und ein Umschlagbild erstellt.

In einem Upcycling–Projekt wurden Klebebilder gefertigt und für jeden Teilnehmer ein Stern, den „Fame off Walk“ gestaltet. Wichtig war den Veranstaltern, jedem Kind die Möglichkeit zu geben, frei zu entscheiden, wie viel Zeit in welches Thema gesteckt wird und in welcher Reihenfolge „gearbeitet“ wird. Am Ende hatten alle einen Arm voll Unikate und viele wunderschöne Erinnerungen an einen unbeschwerten Nachmittag. Weitere Infos unter www.gruenes–klassenzimmer–lindau.de