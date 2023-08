Gutes tun: BodenseeBank spendet Hochbeete

Nachdem das Projekt Hochbeete von BodenseeBank (BoBa) und Gewinnsparverein im vergangenen Jahr bei den Kindertagesstätten (Kitas) in der Region so erfolgreich ankam, haben die Verantwortlichen die Aktion nun um sogenannte Rolli–Hochbeete erweitert. Diese speziell konstruierten Hochbeete ermöglichen Menschen mit Behinderung ein bequemes Gärtnern im Sitzen und können zudem auch therapeutisch genutzt werden. Zwei dieser speziellen Sets hat BodenseeBank–Vorstand Armin Mesmer kürzlich an den Verein „Hand in Hand“ in Sigmarszell übergeben. Dieser bietet Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, sich in einem Ferienhaus mit großem Garten zu erholen.

„Als genossenschaftliche Bank liegt uns ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur am Herzen“, betonte Mesmer anlässlich der Übergabe. Aber nicht nur das. Insbesondere dem Verein „Hand in Hand“ fühle man sich schon seit vielen Jahren eng verbunden. So habe die BodenseeBank zuletzt eine Treppe und Terrasse für den Schäferwagen im Garten gespendet oder ein andermal auch die Anschaffung eines Rollstuhl–Fahrrads finanziell unterstützt.

Mit den Worten „Das ist ganz was Tolles“ bedankte sich Katharina Reinelt, Geschäftsführerin des Vereins, für die gespendeten Hochbeete. „Für unsere Gäste ist das eine sehr schöne Gelegenheit, Erde mit den Händen zu fühlen, Gartenarbeit zu machen, Pflanzen wachsen zu sehen, Gemüse zu ernten und dieses schließlich auch noch selbst essen zu können.“

Bei der diesjährigen Aktion hat die BodenseeBank insgesamt elf qualitativ hochwertige Hochbeete an soziale Einrichtungen, Schulen und Kitas in ihrem Geschäftsgebiet gespendet — fünf davon waren Kinder–Hochbeete und sechs waren Rolli–Hochbeete. Die Komplettsets, die einen Gesamtwert von rund 5200 Euro haben, bestehen jeweils aus den Brettern zum Bau der Kiste, Erde, Saatgut und einer ausführlichen Anleitung. Das Geld, mit dem die Hochbeete finanziert wurden, stammt aus dem Reinertrag der Gewinnsparlotterie der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Neben dem Ferienhaus „Hand in Hand“ in Sigmarszell und der Lindauer Sozialstation erhielten diesmal auch die Grundschulen in Lindau–Reutin und Lindau–Zech Hochbeete–Sets — ferner der Kath. Kindergarten Bethlehem in Lindau, der Kath. Kindergarten St. Johannes der Täufer in Bodolz sowie der Kindergarten der Gemeinde Nonnenhorn.