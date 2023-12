Geschenkte Glücksmomente

Die Werkstattmitarbeiter*innen der Lindenberger Werkstätten in Lindau haben gemeinsam mit Schüler*innen einer 9. Klasse des Valentin-Heider-Gymnasiums ein Kooperationsprojekt unter dem Motto „Glück schenken“ geplant und durchgeführt. Doris Harder, Sozialdienst der Lindauer Werkstatt, und Frau Prusso, Studienrätin im Valentin-Heider-Gymnasium, die das soziale Projekt im Gymnasium anleitete, organisierten diese Aktion. Die Idee der Projektteilnehmer*innen selbst war, den Bewohner*innen sowie Mitarbeiter*innen des Seniorenheims Reutin eine Freude zu bereiten. In dem Kooperationsprojekt wurden zusammen Papiersterne und kleine Geschenke gebastelt, Weihnachtskarten gestaltet und Plätzchen gebacken. Am Montag, den 11. Dezember fand dann die Übergabe statt. Der Chor der Schüler*innen sang bekannte Weihnachtliche Lieder, die instrumental von Cello und Geige, 2 Saxophonen, Klarinette und Gitarren begleitet wurden. Die Senioren freuten sich sehr über die Darbietung. Dann wurden die Geschenke an die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims überreicht. Das waren sehr viele kleine „Glücksmomente, die da verschenkt wurden und ein bisschen Herzlichkeit und Weihnachtszauber wurde dabei versprüht. Die Sprecherin des Heimbeirates, Frau Beitinger, und Claudia Fuhrig, soziale Betreuung im Seniorenheim bedankten sich ganz herzlich bei den Besuchern, die so viel liebevolles Engagement und Empathie mitgebracht hatten.

