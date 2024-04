Gemeinsam über den Tellerrand blicken

Auftakt der diesjährigen Veranstaltungsreihe JENSEITS DES TELLERRANDES von PRO Domo BOGY - Verein für Wertebildung e.V. - war die erstmalige Verleihung des mit 500 Euro dotierten Leuchtturm-Preises 2024 an den zukünftigen Abiturienten des Bodensee-Gymnasiums Paul Deininger für sein langjähriges herausragendes soziales und kulturelles Engagement für das Schulleben.

Bürgermeister Mathias Hotz, der 1. Vorstand des Fördervereins, ließ in seiner Laudatio keinen Zweifel daran, dass es sich bei Paul Deininger um einen Ausnahmeschüler handelt, der nicht nur durch seine hervorragenden Leistungen in allen Fächern besticht: „Seit seinem Eintritt ans BOGY im Jahr 2016 attestieren ihm seine Lehrerinnen und Lehrer in den Zeugnisbemerkungen durchwegs Bescheidenheit, Höflichkeit, Fleiß und eine große Begabung. Sozial und kulturell engagiert, musikalisch herausragend: Kein Konzert ohne ihn, keine Abiturfeier ohne seinen Beitrag - wie auch heute Abend.“

Im Anschluss präsentierte PRO Domo BOGY den Schülern, Lehrkräften am Bodensee-Gymnasium und der Lindauer Öffentlichkeit einen hochkarätigen Referenten zu einem brandaktuellen Thema. Der Wiener Prof. Thomas Strasser referierte überaus versiert und pointiert zu „O.K. mit KI - Künstliche Intelligenz als Chance im Bildungsbereich?“ Dabei vereinte er wissenschaftlichen Anspruch und unterrichtspraktische Relevanz mit ethischen Fragestellungen zur Künstlichen Intelligenz. Dass die KI im Bildungsbereich beachtliche Chancen eröffnet, die Bedenken gegenüber einer wegweisenden Technologie in den Hintergrund treten lassen, stand am Ende des Abends außer Frage.

Der Dank des Fördervereins PRO Domo BOGY gilt u. a. besonders der VR-Stiftung am bayerischen Bodensee für die großzügige Unterstützung, die es ermöglichte, mit einem Referenten solcher Güte „über den Tellerrand zu blicken“ und den eigenen Horizont zu weiten.