Auf einem Siloballen steht ein Galgen - und daran baumelt eine Ampel. Mit einer solchen Konstruktion hat ein Landwirt bei Hergatz gegen die Sparpläne der Bundesregierung protestiert. Mehrere Tage lang stand sie gut sichtbar direkt an der Bundesstraße.

Die Bauern in Deutschland sind aufgebracht. Auch im Landkreis Lindau. Denn die Regierung will die Subventionen für Agrardiesel und die Steuerbefreiung für Traktoren & Co. streichen, um das Milliarden-Loch im Haushalt zu stopfen. Die Branche plant deshalb ab Montag eine bundesweite Protestwoche.

An der wird sich auch der Kreisverband des Bayerischen Bauernverbands (BBV) beteiligen. Von Aktionen wie dem Galgen distanziert sich dessen Obmann allerdings „klipp und klar“: „Das ist nicht die richtige Form. Es gibt klügere und bessere Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen“, sagt Kreisvorsitzender Ralf Arnold und schiebt hinterher: „Es hat alles seine Grenze.“

Galgen ist eine Gewaltandrohung

Vor allem dann, wenn es ins Persönliche gehe oder gar eine Form von Gewaltandrohung ins Spiel kommt. Als solche ist ein Galgen unmissverständlich zu verstehen. Deshalb hat Arnold auch schnell gehandelt. Kurz nachdem unsere Redaktion ihn am Donnerstagmittag zu seiner Haltung zur Galgen-Konstruktion befragt hat, hat er den entsprechenden Landwirt ausfindig gemacht - und auf ihn eingewirkt, damit er sie abbaut.

Bei allem Unmut geht es Arnold darum, fair zu bleiben. Protest ja - aber auf Augenhöhe. Als sichtbares Zeichen könne man auch Gummistiefel aufstellen. Wenn es zu radikal wird, drohe man auch die Akzeptanz der Bevölkerung zu verlieren. Und ganz wichtig: Die Bauern dürfen sich auf keinen Fall von rechten Gruppen instrumentalisieren lassen. „Das ist eine Linie, an die bewege ich mich nicht einmal hin“, stellt Arnold klar.

Hat das rechtliche Folgen?

Inwiefern eine Protestform wie die vorliegende auch rechtliche Folgen hat, lässt sich nicht generell sagen. „Jeder Fall wird einzeln betrachtet“, sagt Polizeisprecher Sebastien Nienkemper auf Anfrage unserer Redaktion. Die Einordnung, wann eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, obliegen in solchen Fällen unter anderem der Staatsanwaltschaft.