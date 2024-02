Gästeführer planen Weinerlebnistour

Gästeführer bereiten den Weinerlebnistag Ende September 2024 vor. Am letzten Donnerstag trafen sich zwölf Gästeführer um den Weinerlebnistag Ende September im Rahmen des Genussherbstes in Nonnenhorn vorzubereiten. Worum geht es? Gäste werden eingeladen an verschiedenen Orten die Weine auf den Weingütern kennen zu lernen. Neben den Arbeiten im Weinberg werden die unterschiedlichen Weinsorten, das Herstellungsverfahren und die klimatischen Bedingungen erläutert. Selbstverständlich stellen die Winzer ihre Weine und die Herstellungsmethoden vor. An fünf verschiedenen Stationen können Weine und andere Köstlichkeiten, die in der Region produziert wurden, probiert werden. Die Gästeführer werden mit Anekdoten und Geschichten die Gäste unterhalten und informieren. Der Beginn ist um 11 Uhr vorgesehen und endet in einem Weinrädle. Anmeldungen sind über Reservix ab dem Sommer möglich.

