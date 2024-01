"Bin ich da mit der Trittkopfbahn verbunden? Wir sitzen noch in der Gondel und die ist abgeschaltet, wir würden schon noch gern runterfahren": Alexander Wild wirkt relativ gelassen in einem Video, das der deutsche Tourist am 23. Januar auf Instagram geteilt hat. Zu sehen ist er mit zwei Freunden in voller Ski-Montur. Im Hintergrund dämmert es bereits.

Das Video trägt den Namen "Feierabend-Fiasko: Vergessen in der Gondel" und zeigt, wie Wild gemeinsam mit seinen Freunden versucht, in der Talstation telefonisch jemanden zu erreichen, um sicher ins Tal zu gelangen. Das Video ist (Stand Donnerstag, 13 Uhr) mehr als 45.000 mal angeschaut worden.

Der Grund für seinen Anruf ist kein alltäglicher. Die drei Gondelfahrer sind offensichtlich komplett vergessen worden. Es muss eine der letzten Fahrten der Trittkopfbahn gewesen sein, als kurz vor der Talstation der Betrieb pünktlich zum Feierabend eingestellt worden ist.

"Stellt euch vor, nur 50 Meter vor der Endstation wurde der Lift plötzlich abgeschaltet. Herzrasen pur! Zum Glück hatte ich mein Handy dabei und konnte die Liftstation anrufen. Nach einigen bangen Minuten wurde der Lift wieder angeschaltet – Erleichterung pur!", schreibt der Skifahrer auf seinem Instagram-Profil.

"Solche Erlebnisse schweißen zusammen. Es war ein Tag voller Lachen, Spannung und vor allem Teamgeist. Wir lassen niemanden zurück – weder auf den Pisten noch im Lift. Bis zum nächsten Mal, Arlberg!", schreibt Wild abschließend über einen Tag, den er wohl nicht so schnell vergessen wird.