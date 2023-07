Gabi Zobel ist die neue Präsidentin

Bei schönstem Wetter und vor der traumhaften Bodenseekulisse konnte dieses Jahr die Stabübergabe bei Inner Wheel Lindau stattfinden. Petra Groten, die bisherige Präsidentin gab ihr Amt an Gabriele Zobel weiter.

Endlich konnte 2022/2023 wieder ein ganzes Inner–Wheel–Jahr in Präsenz stattfinden, worüber die Freude riesengroß war. Der Club bedankte sich bei der scheidenden Präsidentin mit einem Strauch englischer Rosen für ein ereignisreiches Jahr mit vielen interessanten Programmpunkten.

Gabriele Zobel stellt ihr Inner–Wheel–Jahr unter das Motto „Gemeinsam in Freundschaft etwas bewegen“. Die nächste gemeinsame Aktion ist auch schon in Sicht. Am 7. Oktober wird auch heuer wieder der traditionelle Benefiz–Kleiderbasar „Von Frau zu Frau“ im Pfarrzentrum St. Josef stattfinden. Er ist Grundlage für die zahlreichen Spenden der Inner Wheel Freundinnen.