Fußballturnier stärkt den Zusammenhalt in den Klassen

In diesem Schuljahr gab es ein großes Fußballturnier für die Klassen sieben bis zehn an der Mittelschule Lindau. Die Dreifachturnhalle in Aeschach war Austragungsort der spannenden Spiele. Neben den neun Schülerteams gab es auch eine Lehrermannschaft.

Schnelle Spiele, viel Kampfgeist, Torjubel, begeisterte Zuschauer, Fairplay, Motivationsmusik, ein Elfmeterschießen, Halbfinale und schließlich das Finale ließen den Vormittag zu einem tollen Schultag werden.

Im Finale trat die 8a gegen die 8gt an. Beide kämpften mit viel Engagement um den Sieg. Die 8a war ein harter Gegner. Die Siegermannschaft war am Ende die Klasse 8gt, welche neben der Urkunde auch einen Pokal gewann. Dieser hat nun seinen Ehrenplatz im Klassenzimmer.

Das Fußballturnier war ein echtes Highlight. Neben dem Spaßfaktor wurde auch der Zusammenhalt in den Klassen deutlich. Eine Wiederholung im nächsten Schuljahr wird bestimmt folgen!