„fun first“ bei Vereinsmeisterschaften

Erstmalig in diesem Jahr haben die Jüngsten unter den Tisch-Tennis-Cracks in Oberreitnau ihre Vereinsmeisterschaften ausgetragen. In der Endrunde im September/Oktober erreichten die Brüder Xabi und Vilu Herrmann jeweils den dritten Platz. Als Sieger ging der achtjährige Emil Schmid aus Oberreitnau hervor, der in einem hochklassigen Endspiel Neo Schmidt mit 3:1 Gewinnsätzen schlug.

Die im Mai auf Elterninitiative neu gegründete Kinder- und Jugend-Tischtennis-Abteilung des TSV Oberreitnau erfreut sich großer Beliebtheit. Jeden Montag Nachmittag treffen sich 15 bis 20 Jungen und Mädchen zum Tischtennis-Spielen unter professioneller Anleitung der beiden engagierten Trainer Rüdiger Schmidt und Anton Ambs. Unter dem Motto „fun first“ wird an den Platten gespielt, gleichzeitig erhalten die jungen TT-Fans Tipps zum richtigen Laufverhalten und Kniffe für die optimale Schlägerhaltung im Tisch-Tennis-Sport.