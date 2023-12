Freie Schule bekommt Scheck von der Offenen Jugendarbeit

Die Graffiti Gruppe der Freien Schule Lindau hat erfolgreich ihren Jugendbudget-Antrag durchgesetzt für das Projekt „FWL-FreeWallLindau“, wofür die Offene Jugendarbeit Lindau herzliche Glückwünsche ausspricht. Das Projekt sieht vor, in Lindau eine zusätzliche legale Spraymöglichkeit für Jugendliche und junge Erwachsene zu schaffen. Wir sind begeistert, dass die Gruppe Übungswände, Abdeckmaterial, Spraydosen, Schutzausrüstung und eine abschließbare Kiste mit der Fördersumme über 6.350 Euro beschaffen kann. Dadurch ermöglichen sie nicht nur ihrer eigenen Gruppe, sondern allen Lindauer Jugendlichen, sich legal in der Spraykunst zu üben. Neben Workshops und mobilen Übungswänden wird auch eine Open Wall in Lindau entstehen. Die Schüler freuen sich riesig auf ihre neuen Projekte und hoffen sehr, dass sie bald schon bestaunt werden können.

