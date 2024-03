Fragen und Antworten beim Förderverein Hintere Insel

Bei der 41. Jahreshauptversammlung des Fördervereins Hintere Insel e.V. entwickelte sich nach den üblichen Vereinsformalitäten eine lebhafte Diskussion. Auslöser war das Statement eines Stadtrates und BIHI-Vorsitzenden Ende vergangenen Jahres, wonach ein Investor eine Tiefgarage anstelle der im Rahmenplan vorgesehenen Bebauung realisieren könne. Damit sei man, so viele Anwesende, von dem beim Bürgerentscheid versprochenen 'Englischen Garten' meilenweit entfernt. Stattdessen ist zu befürchten. dass jener Investor, der auf der Hinteren Insel schon jetzt 'die Nase vorn' habe, hier auf mittlere und lange Sicht den Grundstein für eine spekulative Bebauung der Hinteren Insel legen könnte. Nun sei es am Förderverein Hintere Insel, das jenseits der Straße an die bestehende Bebauung angrenzende südliche Baufeld wieder in die öffentlich-politische Diskussion einzubringen. Nur eine gemeinwohl-orientierte Bebauung könne wesentlich gegen das erkennbare Ausmergeln der Insel wirken und die vorhandenen Strukturen nachhaltig verbessern. Dabei sei die Bürgerschaft diesmal von der 'Not-Wendigkeit' einer sozial-orientierten Baumaßnahme zu überzeugen und möglichst früh in das Verfahren einzubinden. Übrigens: Die bei der Jahreshauptversammlung angesetzten Wahlen brachten keine Veränderungen. Den Vorstand bilden nach wie vor Christian Wollin, Susanne Feuersinger und Karl-Heinz Brombeis; Gerda Sohm und Anja Hartlaub wurden als Schatzmeisterin resp. Schriftführerin bestätigt.

