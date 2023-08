Feuerwehr Hergensweiler hält Generalversammlung ab

Am Mittwoch, 19. Juli, hat die Freiwillige Feuerwehr Hergensweiler zur öffentlichen Generalversammlung ins Feuerwehrhaus eingeladen.

Nach Begrüßung, Totengedenken und Bericht der Schriftführerin wurden die Ergebnisse der Neuwahlen bekanntgegeben. Als erster und zweiter Vorstand wurden Stefan Erath und Hannes Buntz wiedergewählt. Verena Leute übernimmt die Aufgabe der Kassiererin, Markus Beer sowie Mitja Padur wurden als Beisitzer bestimmt.

Kommandant Christoph Hess lässt in seiner Rede das Jahr 2022/2023 Revue passieren. Rückblickend verzeichnete die Feuerwehr Hergensweiler 16 Einsätze seit der letzten Generalversammlung im Sommer 2022. Diese Summe unterteilt sich in drei Brandeinsätze, sechs technische Hilfeleistungen, sechs Sicherheitswachen sowie eine Unterstützung des Rettungsdienstes. Die Mannschaftsstärke der Feuerwehr Hergensweiler beträgt zum aktuellen Zeitpunkt 73 aktive Frauen und Männer.

Aus dem Vereinsleben ist hervorzuheben, dass die Feuerwehr seit September in den sozialen Medien vertreten ist und damit einen Einblick in Veranstaltungen, Proben und Einsätze gibt. Ein besonderes Ereignis des letzten Jahres war außerdem die erste Durchführung eines Adventsmarkts auf dem Schulhof in Hergensweiler. Auf Grund des großen Zuspruchs, findet das Adventsläuten dieses Jahr wieder in Zusammenspiel mit dem Bücherbasar statt. Darüber hinaus freut sich der Verein auf den, im Oktober geplanten, dreitägigen Ausflug in den Schwarzwald.

Anschließend folgte ein besonderer Punkt auf der Tagesordnung. Herr Alfred Biesenberger wird zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Hergensweiler ernannt (siehe Foto). Er leistete 47 Jahre aktiven Feuerwehrdienst und vertritt stets die Belange der Feuerwehr im Gemeinderat.

Im letzten Punkt „Wünsche und Anträge“ wurden herzliche Grußworte durch die stellvertretende Bürgermeisterin Sybille Engelmann, den Musikverein Hergensweiler, Kreisbrandmeister Christian Buchmüller sowie Daniel Schoch, Kommandant der benachbarten Feuerwehr Neuravensburg, überbracht.

Traditionell beendete der Vorstand die Versammlung mit dem Leitspruch „Gott zur Ehr — dem nächsten zur Wehr“.