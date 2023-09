Feuerwehr erhält Flaschenzug zur Personenrettung aus der Tiefe

Lange gewünscht, aber dank klammer Kassen immer wieder nach hinten geschoben, war der Ruf nach einem Flaschenzug für die Personenrettung aus der Tiefe. Immer wieder musste der Kommandant Florian Kainz den Wunsch von Christian Reifges, dem Fachgruppenleiter Personenrettung aus Tiefe und Höhe ablehnen. Ein Lehrgangswochenende zu diesem Kapitel der Menschenrettung zeigte Reifges noch einmal die Dringlichkeit nach einer derartigen Hilfe für die Personenrettung auf. Und siehe da, als Retter in der Not erwies sich Christoph Stauber vom Outdoorshop Adfunture. Kurzerhand organisierte der einen derartigen Flaschenzug und überreichte ihn in der Hauptwache, wo ihn Kommandant Florian Kainz (rechts im Bild), dessen Stellvertreter Maximilian Kuen (links) sowie Gruppenführer Christian Reifges (neben Christoph Stauber) und Zugführer Alexander Hofmann stolz präsentieren. Derartige spontane private Spenden seien jederzeit willkommen und bitter nötig, so Kainz. Gerade für die PSA, die Persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrkameraden, gäbe es ständig einen Bedarf.

