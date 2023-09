Ferienfreizeit mit Spiel und Spaß

Die Pfadfinder aus Lindau verbrachten in den diesjährigen Sommerferien eine tolle Woche im Haug am Brückele. Die Abenteuerlustigen trafen sich auf dem idyllischen Hof, um eine Reihe spannender Aktivitäten zu erleben. Eine der ersten Herausforderungen bestand darin, gemeinsam Gulasch über dem Lagerfeuer zu kochen. Diese Gemeinschaftsaktion stärkte nicht nur die Teambindung, sondern sorgte auch für gestärkte Pfadfinder, die bereit waren, sich den kommenden Aufgaben zu stellen. Die Kreativität der Pfadfinder zeigte unter anderem beim Basteln von Armbändern aus Wolle oder beim Bau von Bögen, die anschließend im Wettbewerb auf ihre Treffsicherheit geprüft wurden. Es gab auch einen Filmabend unter sternenklarem Himmel. Eine Nachtwanderung durch den nahegelegenen Wald bot eine Gelegenheit, die Natur bei Nacht zu erleben. Der Höhepunkt der Woche war der feierliche Moment, als die kleinen Pfadfinder ihre Halstücher überreicht bekamen. Damit versprachen sie, gute Freunde zu sein und anderen zu helfen, wo es möglich ist. Dieses Versprechen stärkt den Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb der Gruppe. Die Pfadfinder treffen sich seit Juni diesen Jahres regelmäßig Freitags am Haug.

