In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages kam es am Sparkassenplatz in Feldkirch zu einem folgenschweren Vorfall, bei dem eine Rakete in eine Menschenmenge abgefeuert wurde.

Wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilt, schossen drei Jugendliche kurz nach Mitternacht eine Rakete vom Boden in Richtung einer Gruppe von Menschen.

Die Rakete traf das Gebäude gegenüber der Sparkasse und explodierte in unmittelbarer Nähe einer Mutter und ihrem Kleinkind, das sich in einem Kinderwagen befand.

Die Mutter erlitt dabei Verbrennungen unbestimmten Grades an den Beinen. Glücklicherweise blieb das Kind unverletzt.



Die örtliche Polizeiinspektion Feldkirch hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Fast 300 Polizeieinsätze in der Silvesternacht

Die Landesleitzentrale der Polizei zählte 295 Einsätze, verteilt auf das ganze Land. Das waren laut Mitteilung doppelt so viele, wie im Durchschnitt eines normalen Tages. Gegenüber den Silvesternächten der Vorjahre blieb die Anzahl der Polizeieinsätze in etwa gleich.

In Lochau und Bregenz verletzten sich mehrere Personen beim Abfeuern von pyrotechnischen Artikeln und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Rund 20 Brände verursacht durch Feuerwerkskörper ereigneten sich in ganz Vorarlberg. Hecken, Müllcontainer, ein Holzschopf in Altach, eine Hausfassade in Lauterach wurden durch die Brände beschädigt. Alle Brandereignisse konnten von den freiwilligen Feuerwehren zügig gelöscht werden.