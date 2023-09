Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es am Samstag, 23. September, gegen 14.10 Uhr in Feldkirch. Nach Informationen der Polizei gerieten in der Wichnergasse zwei 35-jährige Männer aneinander, wobei der eine den anderen unvermittelt attackierte und mit einem Messer durch mehrere Stiche am Oberkörper schwer verletzte.

Der Beschuldigte flüchtete nach der Tat zu Fuß entlang des Schlossgrabens in Richtung Bärenkreuzung und konnte schließlich in der Innenstadt von der Polizei festgenommen werden. Das Opfer wurde im Landeskrankenhaus Feldkirch notfallmedizinisch behandelt. Der Verletzte befindet sich außer Lebensgefahr. Das Motiv ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Personen ,die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich beim Landeskriminalamt zu melden.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt unter 0043 / 591 33 80 33 33 zu melden.