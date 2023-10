Zu einer Schlägerei kam es am Samstag, 14. Oktober, in Feldkirch. Wie die Polizei mitteilt, kamen gegen 18.30 Uhr sieben Jugendliche auf einen 14-jährigen Burschen am Sparkassenplatz auf einen 14-jährigen Jungen zu. Einer der sieben Jugendlichen, ein 17-Jähriger, ergriff den Rucksack des 14-Jährigen und wollte ihm diesen wegnehmen.

Als sich der 14-Jährige weigerte, diesen herzugeben, wurde er von einem Jugendlichen aus der Gruppe mit einem Schlagring bedroht. Der 14-Jährige verständigte daraufhin telefonisch seine beiden Brüder im Alter von 23 und 24 Jahren.

Zehn gegen drei

Als die beiden Brüder des Jungen zum Sparkassenplatz kamen, entwickelte sich eine Schlägerei zwischen der Gruppe der Jugendlichen ‐ sie war mittlerweile auf zehn Personen angewachsen ‐ und den drei Brüdern. Es kam zu mehreren Körperverletzungen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Täterm geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0043 / 591 33 81 50 mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.