FB St.Ludwig spendet an Bahnhofsmission

Fleißige Frauen vom Frauenbund (FB) St. Ludwig Lindau–Aeschach haben zu Mariä Himmelfahrt viele Kräuter gesammelt und mit einer gespendeten Rose über 100 Kräuterbüschel gebunden. Alle Kräuterbüschel wurden gegen Spende zu Gunsten der Bahnhofsmission Lindau verteilt. So konnte der Frauenbund, vertreten durch Andrea Pietsch, Sissy Rinné und Lieselotte Waag eine Spende in Höhe von 400 Euro an Conny Schäle von der Bahnhofsmission überreichen. Foto: B.Weishaupt/FB St.Ludwig

