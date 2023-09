Meine Heimat

Färbefest am Haug am Brückele

Lindau / Lesedauer: 1 min

Auch in diesem Jahr wurde auf dem Bauernhof „Haug am Brückele“ in Lindau Reutin wieder zum Färben von Textilien und anderen Materialien mit Pflanzenfarben eingeladen. Beim Vorführen der traditionellen Kunst des Textilfärbens kam Natur-Indigoblau zum Einsatz, das im Freien in einem großen Kupferkessel über offenem Feuer erhitzt wurde.