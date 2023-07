Fachakademie für Sozialpädagogik im grünen Klassenzimmer

Im Rahmen der Projekttage der Fachakademie für Sozialpädagogik besuchten Schüler/innen einen Workshop zum Thema Sinneserfahrungen im grünen Klassenzimmer.

Der Tag sollte den Teilnehmer/innen Tipps für das Wahrnehmen, Lernen und Weitergeben von Sinneserfahrungen an die Kinder in Ihrem späteren Einsatzort vermitteln. Nach einer kurzen Begrüßung führte Aktionsleiterin Rosi Müller die Schüler/innen durch das weitläufige Gelände des Vereins und ermunterte sie immer wieder mit offenen Augen durch Wald, Feld und Flur zu gehen. Die Augen bewusst einzusetzen und auf Kleinigkeiten zu achten, die vielen verschiedenen Grüntöne der Natur wahr zunehmen. Auch die Sensibilisierung des Gehörs ist in der Natur sehr gut zu lernen. Von Vogelstimmen über das Rauschen der Blätter bis hin zum Kratzen der Eichhörnchen, wenn diese auf die Bäume huschen gibt es viel im Umfeld zu hören. Man muss nur darauf achten. Neben schmecken und riechen an vielen verschiedenen Kräutern wurde dem Tastsinn großer Raum gegeben. Die komplette Gruppe durfte sich die Schuhe ausziehen und barfuß über einen Naturparcours, bestehend aus Steinen, Sand, Ästen, Baumscheiben, Hackschnitzel, Zapfen und so weiter gehen. Die erste Runde bestritten die Jugendlichen mit offenen und die zweite mit verbundenen Augen um den Unterschied der Wahrnehmung zu erfassen. Fasziniert von der Intensität der zweiten Runde begab man sich zum Gestalten eines „Sinnesglas“, das von jedem Teilnehmer individuell gestaltet wurde und auch im später Einsatz in Kindergarten, Schule etcetera eingesetzt werden kann. So gingen zwei kurzweilige Schulstunden informativ und lehrreich zu Ende, mit dem Gefühl, vermehrt auf seine Sinne zu achten und dies auch schon kleinen Kindern nahe zu bringen.

Weitere Info zum Verein unter: www.gruenes–klassenzimmer–lindau.de