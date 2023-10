Erfolgreiches Schuljahr für die Musikschule Lindau

Neben vielen gelungenen Veranstaltungen waren es im letzten Schuljahr vor allem vier Schülerinnen und Schüler, die durch besondere Leistungen bestachen. Unter anderem zwei Musikschüler, die ihr Hobby nun zum Beruf machen werden. Seit diesem Semester studiert Emma Halmo Musical an der Stage School Hamburg und Lukas Butscher Schlagzeug an der Stella Musikhochschule in Vorarlberg.

„Irgendwie war es von Anfang an klar, dass ich mal was mit Musik machen werde. Mit 6 Jahren fing ich mit dem Klavierunterricht an, später dann mit Gesang. Vanessa Warmbrunn-Loss bereitete mich dann auf die Prüfungen an der Stage School vor. Ballett und Hip-Hop ergänzten meine musikalischen Erfahrungen perfekt, um eine Ausbildung als Musical-Darstellerin zu beginnen“ blickt Emma Halmo auf die Zeit bis zum Beginn ihres Studiums zurück.

Lukas berichtet ähnliches: „Aufmerksam wurde man auf mein Talent, als ich bei einer Feier im Kindergarten nachts auf einer Djembe trommelte. Nach mehreren Jahren Unterricht an der Musikschule sammelte ich erste Orchestererfahrungen beim MV Lindau-Reutin. Während meiner Lehrzeit wurde mein Wunsch immer größer, Schlagzeug zu studieren. Mit meinem Lehrer Hermann März bereitete ich mich auf die Aufnahmeprüfung vor und freue mich, dass ich jetzt in Feldkirch mein Studium aufnehmen darf“.

Auch Felix Huemer und seine Lehrerin Eri Putz dürfen sich wieder über eine besondere Einladung freuen. Schon zum zweiten Mal saß der Junge Cellist mit der Quarta 4 Länder Jugend Philharmonie bei mehreren Konzerten auf der Bühne. Quarta ist ein eine grenzüberschreitende Jugendorchester und dient als Bühne für Talente aus dem Bodenseeraum. „Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, in diesem professionellen Umfeld Musik machen zu dürfen“.

Der Posaunist Kilian Schneider bereitete sich mit seinem Lehrer Thomas Spies auf die Teilnahme am Wettbewerb „Concertino“ des Bayrischen Blasmusikverbandes vor und wurde beim Landesentscheid in Hammelburg Punktsieger in seiner Altersgruppe. Außerdem bekam er eine Einladung für das Schwäbische Jugendblasorchester, das sich ebenfalls der Förderung junger Talente verschreibt und sie in einem überregionalen Spitzenorchester zusammenführt.

Die Musikschule Lindau gratuliert den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern zu diesen besonderen Leistungen und wünscht ihnen weiterhin viel Erfolg und Spaß am Musizieren.