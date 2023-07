Erfolgreiches Kinderturnfest für den TV Wasserburg

Am 2. Juli fand in Weiler, nach coronabedingter Pause, endlich wieder das alljährliche Kreiskinderturnfest, organisiert vom Turngau Lindau, statt. Die Leistungsturn–Mädels vom TV Wasserburg traten beim Geräteturnen an. Sie waren voller Vorfreude und Nervosität, denn für einige von ihnen war es der erste Einzelwettkampf überhaupt.

Es galt jeweils eine Übung am Schwebebalken, Reck/Stufenbarren, Boden und Sprung zu absolvieren.

Alle legten eine beeindruckende Leistung an den Tag. Jede Turnerin zeigte ihr Können und ihre individuellen Stärken an den verschiedenen Geräten. Auch viele Eltern und Geschwister haben die Turnerinnen von der Tribüne aus angefeuert. Maskottchen „Bre“ durfte natürlich auch nicht fehlen.

Am Ende des Tages konnte der TV Wasserburg auf ein äußerst erfolgreiches Ergebnis zurückblicken und sich in allen Altersklassen gegen die starke und vor allem große Konkurrenz mit sehr guten Platzierungen durchsetzen. Die Mädchen hatten sich hervorragend geschlagen und zahlreiche Medaillen und Urkunden errungen. Die Freude und der Stolz waren bei der Siegerehrung in ihren strahlenden Gesichtern abzulesen.