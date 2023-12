Erfolgreicher Start in die Ski-Saison

Der Skiclub Bodensee Lindau setzt seine Tradition einer dreiwöchigen Vorbereitung auf die Skisaison im malerischen Kaunertal fort. An drei Wochenenden im November fanden sowohl eine Trainerfortbildung als auch intensives Renngruppentraining statt.

Die Skitrainer des Skiclub Bodensee Lindau sind optimal vorbereitet für die kommende Skisaison: Bei idealen Bedingungen nahmen kürzlich 27 ehrenamtlich SCB-Trainer an einer dreitägigen, vereinsinternen Fortbildung auf dem Kaunertaler Gletscher teil. Die beiden Renntrainer Tobi Baader und Paula Veit hatten ein anspruchsvolles Programm vorbereitet. Auf Basis individueller Fahrstilanalysen wurden zunächst Übungen zur Verbesserung der Fahrtechnik auf der Piste und im Gelände angeboten. Für die Kinderskilehrer gab es Übungen, die das spielerische Erlernen der Technik und den Spaß am Skifahren in den Fokus rückten. Die Trainer der Fortgeschrittenen-Kurse konzentrierten sich insbesondere auf Methoden zur Verbesserung der Fahrtechnik und der sicheren Skibeherrschung in mittelsteilem bis steilem Gelände. Die Renngruppentrainer wiederum lernten neue Methoden zur Verbesserung der Riesenslalom- und Slalomtechnik. Die SCB-Trainer freuen sich nach dem erfolgreichen Übungswochenende darauf, ihr frisch erworbenes Wissen bei den Trainingseinheiten in diesem Winter einzusetzen - unter anderem bei den anstehenden Weihnachtsskikursen vom 27. bis 30. Dezember.

Auch die beiden Renngruppen des Skiclubs nutzen im November die Gelegenheit, um sich auf dem Kaunertaler Gletscher auf die Rennsaison vorzubereiten. Bei unterschiedlichen Wetterbedingungen - von strahlendem Sonnenschein bis hin zu Sturmwarnungen - stand der gemeinsame Spaß am Skifahren im Mittelpunkt. Die vielfältigen Bedingungen boten eine optimale Möglichkeit, sich auf diverse Situationen einzustellen und das Teamgefühl zu stärken. Ein Tag stellte sich wetterbedingt als ungeeignet für das Skifahren heraus. Die Athleten nutzten diese Gelegenheit für ein alternatives Programm, das von einer Schneewanderung über eine ordentliche Schneeballschlacht bis hin zu gemeinsamen Lernstunden und einer Einheit in der Kegelbahn reichte. Mit dem Schnee, der nun auch im Allgäu angekommen ist, ist der SCB bereit, in die Saison zu starten. Die Teilnehmer der Trainingswochenenden freuen sich darauf, ihr Können bei den ersten Rennen unter Beweis zu stellen.