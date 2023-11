Erasmusday 2023 unter dem Motto „Europe all inclusive“

Der Projekttag war ein Aktionstag zum neuen Erasmus+ Projekt an der Mittelschule zum Thema „Dancing is dreaming with feet“, welches wir in den nächsten zwei Schuljahren zusammen mit unseren Partnern aus Braga (Portugal), Fram (Slowenien) und Istanbul (Türkei) durchführen werden. Musik und Bewegung, Tradition, Kultur und Moderne, sowie Träume und Vorstellungen zur Zukunft werden die Hauptinhalte dieses Projektes sein.

Um am Projekttag teilnehmen zu dürfen, mussten sich die Klassen 5 und 6 zum Motto intensiv Gedanken machen und ein aussagekräftiges Plakat gestalten. Im Dezember werden die zwei besten Plakate der Schule ausgewählt und nehmen dann am internationalen Logowettbewerb teil.

Unter dem Motto „Spiel, Spaß, Spannung ‐ rund um Europa“ absolvierten die Schüler*innen der 5. und 6. Klassen verschiedene Spiele in kleinen Gruppen und übten dabei ihre Sozialkompetenz und das Durchhaltevermögen.

Um Wissen und die Fähigkeit sich Wissen zu beschaffen ging es beim Europaquiz, beim Zuordnen von Ländern und Flaggen, beim Computerprogramm Länder auf der Landkarte finden und beim Quartett „Land ‐ Flagge ‐ Hauptstadt ‐ Sehenswürdigkeit“ verschiedener europäischer Länder. Geduld brauchten die Schüler*innen um ein Europapuzzle zu legen. Geschick und Zusammenarbeit erforderten die Spiele „Malzirkel“ und „Kran“, in denen die Schüler*innen nur durch Seile verbunden gemeinsam den Projekttitel schreiben und mit dem Kran möglichst viele Bausteine zu einem Turm übereinander stellen sollten. Beim Dosenwerfen, Klettdart und Ringewerfen erzielten die Kinder möglichst viele Punkte für ihre Gruppe.

Zum Schluss durften alle, die an den Stationen teilgenommen hatten, ein Los ziehen. Dabei konnten tolle Preise gewonnen werden. Schüler*innen und Lehrer*innen waren sich einig: „So einen Tag möchten wir kommendes Jahr wieder erleben.“