Eine neue staatlich anerkannte Schule in Lindau

Art and You, eine staatlich anerkannte und berufsvorbereitende Schule für darstellende Kunst und Bewegung eröffnete am 14. Oktober die Pforten ihrer neuen Zweigstelle im „Freiraum“ auf der Lindauer Insel.

Die Schule, die in Wangen im Allgäu ihren Hauptsitz hat, heißt alle Willkommen, die für das Tanzen Begeisterung haben und sich zudem auch persönlich und künstlerisch weiter entwickeln möchten.

„Denn es geht dabei um viel mehr als um das Tanzen an sich“, so die Inhaberin der Schule Nadiya Kyfyuk.

Deshalb fördert die Schule auch junge Talente, die sich später mit einer anerkannten Auszeichnung für weiterführende Studiengänge und Ausbildungen im Bereich darstellende Künste wie zum Beispiel Schauspiel, Theater, Bühnentanz und so weiter bewerben möchten.

Ein paar Schritte vom Kunstcafé, der Sparkasse und nur wenige Meter von der Lindauer Zeitung entfernt, wurden die Gäste mit einem Sektempfang von dem art and you Team begrüßt.

Nach der Begrüßung gab es erst mal viele Gespräche und Fragen zu den verschiedenen Tanzrichtungen, den Unterrichtszeiten und ab wann es mit den ersten Kursen losgeht.

Dabei wurden bereits die ersten Probestunden über das Erföffnungsangebot erworben.

Desweiteren erwartete die Besucher ein speziell für die Eröffnung vorbereitetes Showprogramm von Hobbyschülern sowie der Company von art and you.

Da zur Eröffnung auch einige ukrainische Familien anwesend waren, deren Kinder schon länger keine Möglichkeit mehr hatten, professionellen Tanzunterricht zu bekommen, moderierte die künstlerische Leitung und Inhaberin Nadiya das Showprogramm zweisprachig auf deutsch und ukrainisch.

Nadiya Kyfyuk, gebürtige Ukrainerin, ist nicht nur die künstlerische Leitung von art and you, sondern auch staatlich anerkannte Tanzpädagogin und professionelle Choreografin.

Am Ende der Show wurde laut geklatscht und gejubelt, die Gäste waren von dem Showprogramm durchweg begeistert.

Für alle, die nicht zur Erföffnung kommen konnten: Das Eröffnungsangebot für die Probestunden gilt noch bis Ende Oktober!

Die ersten Kurse von art and you werden absofort immer freitags im „Freiraum“ stattfinden und bei steigender Anfrage dann auch auf zusätzliche Wochentage erweitert.

Alle weiteren Informationen erhalten Sie freitags vor Ort oder auf der Website der Schule: www.art-and-you.de