Skifahren ist alleine nicht so schön wie zu zweit. Das dachten sich wohl auch die Liftbetreiber im Brandnertal. Die haben sich für die kommenden Monate etwas ganz Besonderes überlegt. Mit der Aktion „lift up your heart“, soll der passende Skipartner gefunden werden - oder vielleicht auch mehr?

Das überlässt das Team der Bergbahnen Brandnertal den Beteiligten. Ab dem 12. Januar bis Ende März soll die „Talstation des nostalgischen Zweier-Sessellifts ’Niggenkopf’“ zur Anlaufstelle für alle werden, die gerne jemanden beim Skifahren kennenlernen würden. „Die Leute können sich so in der Natur kennenlernen und nicht nur durchs Handy“, sagt die Hauptverantwortliche Thessa Welte.

Das Logo der Aktion verrät, auf was es ankommt. (Foto: Bergbahnen Brandnertal GmbH )

Sie hatte die Idee schon vor einigen Jahren. „Es geht ja nicht nur um die Liebe. Es sollen sich auch einfach Wintersportbegeisterte kennenlernen können“, sagt sie. Die Rückmeldungen seien bis jetzt durchweg positiv. „Ich hoffe sehr, dass einige kommen“, sagt Welte.

Romantische Momente beim Skifahren

Von zwölf bis 15 Uhr können Interessierte ihr „Erkennungszeichen“ in Form eines handtellergroßen Stickers abholen. Zu jeder vollen Stunde kann dann eine passende Skibegleitung an der Talstation des „Niggenkopf“ gefunden werden. Den Rest übernimmt dann der Lift, der das Herz wortwörtlich höher schlagen lässt.

Wer nach ein paar Abfahrten von der Liebe wie von der Lawine überrollt ist, kann anschließend den Skitag in der Kennenlern-Lounge bei der Soundterrasse ausklingen lassen.