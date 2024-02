Zu vermehrten Einbruchdiebstählen in Wohnhäuser und ebenerdige Wohnungen in den Bezirken Dornbirn, Feldkirch und Bludenz kommt es seit dem 22. Februar 2024 vermehrt. Darauf macht das Landeskriminalamt in einer entsprechenden Meldung aufmerksam.

Demnach hebelten die Täter dabei bisher überwiegend Terrassentüren und Fenster auf, zum Teil schlugen sie auch Scheiben ein, wenn das Aufhebeln misslang. Bei den Straftaten stahlen sie Bargeld und Schmuck. Sie brachen in den meisten Fällen in den Abendstunden zwischen 17 und 21 Uhr ein und dürften durch die Feststellung, dass in den Häusern und Wohnungen kein Licht brannte, die jeweiligen Objekte ausgewählt haben. Derzeit gibt es keine Hinweise, wer hinter den Einbrüchen steckt.