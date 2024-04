Ein Team säubert den Park

Viele Mitglieder folgten dem Aufruf des Fördervereins Lindauer Kulturerbe Alter Friedhof. Bei strahlendem Sonnenschein machte sich eine Gruppe von engagierten Mitgliedern an die Arbeit.

Der nasse Winter hatte doch einiges hinterlassen, was das Bild eines einladenden Parks störte: Viel Laub und Äste, Verdorrtes, hochrankendes Efeu und Unkraut an den Gräbern wurden mit großem Eifer entfernt, zudem wurden die Sitzbänke gereinigt, damit der historische Friedhof mit seinem einmaligen Flair viele Besucher zum Verweilen einlädt. Zudem kam eine Leiter zum Einsatz, um die Nistkästen zu überprüfen. Ein neues Bienenhotel fand seinen Platz an einem Baum.

Die Stadtgärtner stellten die Geräte zur Verfügung und bedankten sich für die geleistete Arbeit in Gestalt eines großen Haufens Grünabfall. Erfreut zeigte sich der Vorstand, dass das Team Zuwachs bekam, sodass eine schlagkräftige Truppe in Zukunft den Alten Friedhof weiterhin in Schuss halten kann.

Der Vorsitzende Peter Borel bedankte sich bei den Helferinnen und Helfern für den erfolgreichen Einsatz mit einer kleinen Aufmerksamkeit. An den Ostertagen lohnt sich ein Besuch des Parks, denn Tulpen und Narzissen sind schon in voller Blüte. Für eine Führung durch den denkmalgeschützten Friedhof am 13. April (Angebot der VHS) und für das Frühlingssingen am 21. April in der Kröll-Kapelle mit Norbert König ist der Förderverein schon gut vorbereitet. Weitere Veranstaltungen sind in Planung.