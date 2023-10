Ein Tag voller Einblicke und Lerneffekte

Kürzlich erlebten die Schüler:innen der Klassen 10 und 11 am Valentin-Heider-Gymnasium in Lindau einen aufschlussreichen Klassenaktionstag. Das von der Verkehrswacht initiierte Programm „Jung+Sicher+Startklar“ sorgte für lehrreiche Stunden rund um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Die Schüler:innen wurden an verschiedenen Stationen mit unterschiedlichen Aspekten der Verkehrssicherheit konfrontiert. Einer der Höhepunkte war das Ausprobieren von E-Scootern. Hier erhielten sie nicht nur die Gelegenheit, diese Roller zu testen, sondern auch wichtige Informationen zu deren sicherer Nutzung im Straßenverkehr. Ein weiterer spannender Programmpunkt war der Überschlagsimulator. In einem speziellen Auto, das sich um 180 Grad drehte, mussten die Teilnehmer:innen lernen, sich aus dem Gurt zu befreien. Dies verdeutlichte die Bedeutung eines korrekt eingestellten Sicherheitsgurts. In einem eineinhalbstündigen Vortrag wurden die Gefahren von Alkohol und Drogen am Steuer ausführlich besprochen. Die Schüler:innen erhielten Einblicke in die Promille-Regeln und lernten, wie wichtig es ist, nüchtern Auto zu fahren. Für praktische Übungen standen Fahrsimulatoren bereit, die den Schüler:innen die Möglichkeit gaben, mit einem Gaming-Setup das Fahren zu üben und so ein besseres Verständnis für die Herausforderungen im Straßenverkehr zu entwickeln. Besonders beeindruckend waren auch die Rauschbrillen, die den Effekt von Alkohol und Drogen auf das Sehvermögen simulierten. Die Schüler:innen konnten erleben, wie schwierig es ist, gerade Linien zu laufen, wenn die Sinne beeinträchtigt sind. Insgesamt war der Verkehrsaktionstag am Valentin-Heider-Gymnasium eine lehrreiche Erfahrung, die den Schüler:innen wichtige Informationen zur Verkehrssicherheit vermittelte und sie auf eindrucksvolle Weise für die Risiken im Straßenverkehr sensibilisierte.

