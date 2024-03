Ein starker Zusammenhalt in der Feuerwehr Bösenreutin

Das vergangene Einsatzjahr verlief für die Feuerwehr Bösenreutin mit insgesamt 110 Einsatzstunden zum Glück gleichbleibend ruhig, aber nicht gerade unspektakulär. Die Wehr fuhr insgesamt 17 Einsätze, darunter waren 7 Technische Hilfeleistungen, 2 Sicherheitswachen, 4 Verkehrssicherungen und 4 Brandalarme.

Besonderes Augenmerk ist auf den Einsatz im Ortsteil Tobel gewesen, dort wurde ein B3 alarmiert. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Weißenberg, konnte die Situation schnell in Griff gebracht werden. Erster Kommandant Martin Keller lobte die gute Zusammenarbeit der Wehren Weißensberg, Sigmarszell und Niederstaufen und betonte, dass, wenn es zu einem größeren Einsatz gekommen wäre, jedenfalls die „Manpower“ der Feuerwehren vorhanden ist.

Im Oktober wurde die Wehr zu einem kuriosen THL-Einsatz an der Fußgängerbrücke von der Hangnach nach Lochau alarmiert. Am Einsatzort angekommen, fanden die ausgerückten Kameraden einen umgefahrenen Absperrzaun, einen PKW und einen alkoholisierten Fahrer vor. Nach einer Erkundung konnte man feststellen, dass der Autofahrer von Lochau aus kommend über die Fußgängerbrücke fahren wollte und dort abrupt vom Absperrzaun gestoppt wurde

Bei dem Helferfest konnte endlich auf den neuen Anbau angestoßen werden, dies wurde leider die letzten Jahre durch die Corona Vorschriften und einen engen Terminplan immer wieder verschoben.

Mit der Sammelbeschaffung des neuen Gerätewagen Logistik (GWL1) ist man auch deutlich weiter gekommen, dies ist durch die ganzen rechtlichen Instanzen ein sehr langwieriges Thema. Man ist aber sehr optimistisch, dass es nun zügiger vorangehen wird.

Auch im Punkt Digitalisierung ist die Feuerwehr Bösenreutin vorangekommen. Durch den engagierten Einsatz von Daniel Padberg Calvin Oertl wurde eine Zusatzalarmierung per Handy App und Einsatzbildschirme für die Kameraden eingerichtet.

Zusätzlich bekam jeder der Mannschaft einen neuen Helm und eine Einsatzjacke.

Bei der Jahreshauptversammlung im Januar wurden 6 Kameraden für ihren 10-jährigen aktiven Dienst geehrt. Calvin Oertl, Hendrik Meinardus, Nico Müller, Robin Auer, Paul Strobel und Maximilian Kern fingen zusammen in der Jugendfeuerwehr an und sind bis heute ein sehr gutes Team. Was diese Ehrung besonders macht, ist, dass viele von ihnen schon früh Ämter in der Feuerwehr und im Verein übernommen haben.