Ehrenamt im Seniorenheim Hege

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Seniorenheims Hege haben sich am 1. Advent nach 3-jähriger Corona-Pause wieder zum Weihnachts-Kaffee getroffen. Fast 30 Helfer sind von Frau Amann begrüßt worden. Ihr Dank ging an alle Ehrenamtlichen, die das ganze Jahr über viele Stunden geleistet haben um den Bewohnern des Seniorenheim Hege Freude und Abwechslung zu bringen. Herr Brinz, der Leiter des Seniorenheims hat die Helfer/innen gewürdigt. Ihre Leistungen, wie Cafeteria-Dienst, Spazieren gehen, Rollstuhl Ausfahrten und Gottesdienst Vorbereitungen. All diese Leistungen wären finanziell nicht zu stemmen und nur mit den Mitarbeitern des Seniorenheims nicht machbar. Mit einem kleinen Präsent hat er seinen Dank zum Ausdruck gebracht. Begleitet wurde der Adventsempfang von der Tischharfengruppe Hege. Sie rundeten einen schönen, friedvollen und harmonischen Nachmittag ab. Dank gilt auch den Mitarbeitern des Seniorenheims bei der Gestaltung des Nachmittags in der Cafeteria des Seniorenheim Hege.

