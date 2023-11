Drei Schulklassen mit dem Förster unterwegs

Die Buchen und Bergahorne haben bereits ihr buntes Herbstkleid angelegt. Sie bilden eine farbenfrohe Kulisse für die dritte Klasse der Grundschule Simmerberg, die eifrig beschäftigt ist, beim Spiel „Baumartenmemory“ zu punkten. Förster Florian Schwarz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten hat den Kindern zuvor Moos, Totholz, Früchte, Blätter und Zweige verschiedener Bäume gezeigt und diese dann rasch mit einer orangen Decke abgedeckt. Jetzt wird es lebhaft, denn die Kinder schwärmen aus, um die Waldgegenstände zu suchen, die sie in ihrem Gedächtnis abgespeichert haben. So lernen die Kinder nicht nur wie die Bäume heißen, sondern prägen sich spielerisch auch ihre typischen Merkmale ein. Sie erfühlen die Strukturen und können diese Eindrücke mit intensiven Gerüchen wie etwa nach Harz verbinden. Waldpädagogik bedeutet lernen mit allen Sinnen. „Wir wollen die Kinder für den Lebensraum Wald begeistern, ihnen Respekt vor der Natur vermitteln und durch Erlebnisse auch Anknüpfungspunkte zum Unterricht in der Schule schaffen“, sagt Förster Florian Schwarz.

Die Kinder, die am heutigen Tag dabei sein dürfen, haben bereits erstaunliche Kenntnisse über den Wald. Sie kennen den Unterschied zwischen Tanne und Fichte, wissen sogar wie man das Alter der Bäume bestimmt, staunen jedoch als ihnen der Förster erzählt, wie alt die Bäume tatsächlich werden können. Warum man auch Bäume fällt, wissen aber viele nicht. Klar ist, dass wir das Holz der Bäume für Möbel und zum Hausbau brauchen oder zur Herstellung von Papier. Aber dass alte Fichten auch gefällt werden, um Platz für kleine Bäume zu schaffen, ist für die Kinder neu. Platz für Buchen, Eichen, Tannen und Ahornbäumchen, um klimatolerante Mischwälder zu schaffen. Die Grundschullehrerin Susanne Kellmann findet die Abwechslung zwischen Bewegung, Achtsamkeitsübungen und der Vermittlung von Waldwissen gut aufeinander abgestimmt. „Die spielerische Art des Lernens direkt im Wald ist besonders kindgerecht“, sagt Kellmann. Die Kinder sollen sich für das Thema Wald begeistern und die vielseitigen Funktionen ihrer Wälder als Lebens- und Erholungsraum, als Klimaschützer und als regionaler Arbeitsplatz kennenlernen.