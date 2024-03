Schwerer Unfall fordert fünf Verletzte in Dornbirn

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ein 24-jähriger Autofahrer in Dornbirn auf der Josef-Ganahl-Straße in Richtung Kreuzung mit der Höchsterstraße unterwegs. In seinem Wagen befanden sich zwei weitere Personen - eine auf dem Beifahrersitz, eine auf der Rückbank. Zur selben Zeit lenkte eine 22-Jährige ihr Fahrzeug ebenfalls auf der Josef-Ganahl-Straße in Richtung Höchsterstraße - also hinter dem Wagen des 24-Jährigen. Aufgrund von Zeugenaussagen ist anzunehmen, dass der junge Mann sein Fahrzeug etwa 300 Meter vor der Kreuzung mit der Höchsterstraße zum Stillstand brachte, da sich sein Beifahrer übergeben habe müssen. Die 22-Jährige, die hinter ihm fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen bzw. anhalten und kollidierte mit dem Heck des Autos vor ihr.

Bei beiden Fahrern wurde ein Alkovortest abgehalten, der bei der 22-jährigen positiv verlief. Der Alkomattest am geeichten Alkomaten wurde dann verweigert. Alle fünf Fahrzeuginsassen wurden vor Ort vom Roten Kreuz und einem Notarzt erstversorgt und anschließend zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu einer Totalsperre der Josef-Ganahl-Straße.